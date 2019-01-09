«Роскосмос» сохранил «осадочек» после отмены визита в США

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что сохранил «осадочек» после отмены его поездки в США по заявлению NASA.

Он считает, что эту ситуацию следует расценивать как борьбу между конгрессом и президентом США Дональдом Трампом, где NASA оказалось жертвой этого противостояния.

Рогозин признался, что коллеги выступают за развитие отношений с Россией, однако «Роскосмос» хочет видеть более предсказуемого партнера.

«Полеты в космос сродни разведке – абы с кем не пойдешь, а сейчас наблюдаются очень странные турбуленции. В общем, осадочек остался», - цитирует Рогозина «Экономика сегодня».

Ранее сообщалось об отмене визита Рогозина в феврале. Напомним, глава «Роскосмоса» с 2014 года находится под санкциями США. Часть сенаторов выступила против временного снятия ограничений на время его визита в Штаты.