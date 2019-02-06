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Глава Росавтодора «уехал» в отставку

Глава Росавтодора «уехал» в отставку

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил главу госкомпании «Российские автомобильные дороги» Сергея Кельбаха. В правительстве говорят, что он освобожден от должности по личной просьбе.

На место Кельбаха назначен первый замруководителя «Автодора» Вячеслав Петушенко. До назначения он курировал техническую политику компании.

Кельбах проработал в «Автодоре» десять лет. Главой госкомпании он стал в 2012 году.

Информация о скорой отставке Кельбаха появилась еще 1 февраля. Об этом РБК рассказывал источник, близкий к госкомпании.

Сообщалось, что он мог покинуть место летом 2018 года. Но пост удалось сохранить под обязательство сменить сотрудников и ускорить строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги под Москвой. С первым условием он справился, второе выполнить не удалось.

В 2018 году президент России Владимир Путин поручил проверить причины удорожания ЦКАД. Счетная палата после проверки выявила низкое качество проектирования, невыполнение инвесторами обязательств.

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Теги:
Места: Россия
События: отставки
Персоны: Медведев
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