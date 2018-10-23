Глава ВТБ рассказал о проекте авиакомпании со «Сбербанком»

Новая совместная авиакомпания ВТБ и «Сбербанка» будет создана либо с нуля, либо на базе уже существующей компании. Крупнейший в России авиаперевозчик – «Аэрофлот» - от участия в проекте отказался. Об этом рассказал глава ВТБ Андрей Костин.

Сейчас компании работают над концепцией будущего авиаперевозчика. По словам Костина, привлекать в проект другие банки не планируется.

«Мы пока другие банки и не присоединяем, этот проект и так непростой», - сказал он.

Объем инвестиций «должен быть не меньше 1 млрд долларов», отметил Костин, добавив, что идея создания компании для региональных перевозок принадлежит главе «Сбербанка».

«Кто-то написал, что это задание правительства, это неправда. Идея родилась у Германа Оскаровича (Грефа — прим.), я ее активно поддержал», — подчеркнул Костин.

Пока не решен вопрос, какие самолеты будут закупать для авиакомпании, уточняет Агентство экономической информации «Прайм». Выбор воздушных судов зависит от технических и технологических составляющих, сказал Костин.

О планах ВТБ и «Сбербанка» по созданию регионального авиаперевозчика стало известно 18 октября. Сообщалось, что планируемый пассажиропоток авиакомпании может составить 6-10 млн человек в год. Это сделает ее одной из крупнейших в России.