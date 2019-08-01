Глава офиса Зеленского продержался 73 дня

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении. Он пробыл на посту всего 73 дня.

О причинах отставки не политика пока ничего неизвестно.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский назначил Богдана руководителем своей администрации 21 мая. До этого он был адвокатом и советником по юридическим вопросам олигарха Игоря Коломойского, сообщает РИА «Новости».

Ранее офис господина Зеленского обратился к кабинету министров с просьбой освободить от должности главу Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.