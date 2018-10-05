Директор NASA прочитает лекцию о космосе для студентов МГУ

Глава NASA Джим Брайденстайн выступит с лекцией о космосе в МГУ им. М.В. Ломоносова 9 октября. Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий в ходе пресс-конференции, посвященной фестивалю Nauka 0+.

Он уточнил, что лекция Брайденстайна будет называться «NASA: программы и перспективы».

Садовничий отметил, что факультет космических исследований в МГУ является одним из популярных в вузе. Интерес к нему проявили «Роскосмос» и его глава Дмитрий Рогозин, который 10 октября проведет встречу с руководителем NASA, чтобы обсудить будущее Международной космической станции.

«Руководитель NASA посчитал, что надо приехать в Московский университет и прочитать лекцию», - цитирует Садовничего ТАСС.

Фестиваль Nauka 0+ пройдет в России до декабря. Он охватит более 80 регионов, где будут организованы порядка 200 мероприятий, дискуссий и экскурсий по научным лабораториям.