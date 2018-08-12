Глава NASA готовится к встрече с Дмитрием Рогозиным по космосу

Директор NASA Джим Брайденстайн в скором времени планирует встретиться с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным и разобраться в препятствиях, существующих между США и Россией в космической сфере.

«Мы работаем над тем, как поддерживать отношения даже в условиях существующих препятствий. Уверен, мы сможем со всем разобраться», - сказал Брайденстайн.

По его словам, Штаты хотят продолжить партнерство с Россией по исследованию космоса. В будущем они намерены отправлять российских космонавтов на МКС на американских космических кораблях, сообщает ТАСС.

С 2011 года США имеют только один способ доставлять на МКС своих астронавтов – с помощью российских «Союзов». В феврале 2017 года NASA заключило соглашение с Boeing, позволяющее получить пять мест на «Союзах» в 2017-2019 годах.

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Места: Россия, США
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