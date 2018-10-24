Глава Минтруда сообщил о беспрецедентном росте зарплат в РФ
Заработные платы россиян в 2018 году растут беспрецедентными темпами, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин. За год доходы граждан выросли на 11%.
«По статистике за этот год заработные платы растут и в реальном, и в номинальном выражении беспрецедентными темпами — практически на 11% увеличилась заработная плата», — сказал он в рамках правительственного часа на заседании верхней палаты.
По словам Топилина, в первом полугодии 2017 года 21,1 млн человек получали зарплаты ниже прожиточного минимума, а спустя год эта цифра уменьшилась до 20 млн. Топилин объяснил положительную динамику повышением МРОТ до уровня прожиточного минимума и выполнением майских указов президента, пишет «Коммерсантъ».
Напомним, с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда приравняли к прожиточному минимуму. Согласно новым правилам, МРОТ ежегодно должен устанавливаться на уровне прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года.
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