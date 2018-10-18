Глава Центробанка: Криптовалютная лихорадка начинает сходить на нет

«Криптовалютная лихорадка» в России начала сходить на нет, а цифровые финансовые технологии стали нормой современного мира. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на открытии форума Finopolis в Сочи.

«Мы проводим форум в четвёртый раз, и за это время успела разгореться криптовалютная лихорадка, которая к счастью, на наш взгляд, начинает сходить на нет», - сказала Набиуллина.

По ее словам, бизнес пытается совершенствовать цифровые технологии и сейчас относится к ним более осознанно. Она отметила, в частности, инструмент ICO, который стал успешным способом для привлечения инвестиций. Набиуллина напомнила, что на начальном этапе этот инструмент был недостаточно защищен от мошенников.

За последние годы изменилось понимание финансовых технологий – они признаются нормой современной жизни, уверена глава ЦБ. «Цифровые финансы — это уже не мир продвинутого потребителя. Это мир массового потребителя», - приводит слова Набиуллиной Агентство экономической информации «Прайм».

Форум финансовых технологий Finopolis проходит в Сочи с 17 по 19 октября. Участники форума обсудят тенденции и возможности применения цифровых технологий в финансовом секторе.