Глава «Кэшбери» объявил о планах создать новую инвесткомпанию

Компания «Кэшбери», в работе которой Центробанк нашел признаки финансовой пирамиды, прекращает деятельность. Вместе с тем будет создана новая компания, которая охватит до 30 миллионов человек, заявил глава холдинга Артур Варданян.

Он уточнил, что прекращается регистрация на сайтах и инвестиционных платформах «Кэшбери», «Лига аукционов» и «Кэштрейдинг». Варданян добавил, что планирует создать новую компанию, куда автоматически переведут пользователей «Кэшбери», пишет Агентство экономической информации «Прайм».

«Через 100 дней мы создаём новую компанию — GDC, Global decentralized community… В первый год мы планируем вырасти до 5 миллионов участников, а в следующий год — до 30 миллионов», - сказал он.

В конце сентября в деятельности «Кэшбери» были выявлены признаки финансовой пирамиды. В частности, компания обещала завышенную доходность и вела агрессивную рекламу в СМИ и соцсетях.

Накануне Центробанк оценил ущерб от деятельности организации в 1-3 млрд рублей.