Глава «Кэшбери» объявил о планах создать новую инвесткомпанию
Компания «Кэшбери», в работе которой Центробанк нашел признаки финансовой пирамиды, прекращает деятельность. Вместе с тем будет создана новая компания, которая охватит до 30 миллионов человек, заявил глава холдинга Артур Варданян.
Он уточнил, что прекращается регистрация на сайтах и инвестиционных платформах «Кэшбери», «Лига аукционов» и «Кэштрейдинг». Варданян добавил, что планирует создать новую компанию, куда автоматически переведут пользователей «Кэшбери», пишет Агентство экономической информации «Прайм».
«Через 100 дней мы создаём новую компанию — GDC, Global decentralized community… В первый год мы планируем вырасти до 5 миллионов участников, а в следующий год — до 30 миллионов», - сказал он.
В конце сентября в деятельности «Кэшбери» были выявлены признаки финансовой пирамиды. В частности, компания обещала завышенную доходность и вела агрессивную рекламу в СМИ и соцсетях.
Накануне Центробанк оценил ущерб от деятельности организации в 1-3 млрд рублей.
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