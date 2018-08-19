Глава фонда ОМС в Дагестане арестован судом на два месяца

Глава дагестанского Фонда обязательного медицинского страхования Магомед Сулейманов арестован на два месяца по подозрению в хищении 210 млн рублей.

Соответствующее постановление принял Советский районный суд Махачкалы. Сторона защиты имеет 10 дней на обжалование решения, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Сулейманова задержали по подозрению в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Используя поддельные бумаги, преступники перечисляли деньги фонда в страховые компании за якобы оказанные медицинские услуги. При этом использовались сведения о более 600 умерших или выехавших в страны Ближнего Востока гражданах.