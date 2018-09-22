Глава ЦБ: банки выполнят обязательства перед гражданами в любой валюте
Российские банки готовы выполнить все обязательства перед гражданами в любой валюте, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
«У нас и ресурсов, и инструментов достаточно для того, чтобы банки могли выполнять все взятые обязательства перед населением в любой валюте», - приводит слова Набиуллиной ТАСС.
По ее словам, Банк России не видит угроз для валютных вкладов россиян из-за возможного ужесточения санкций против РФ. Она отметила, что банки не намерены принудительно конвертировать валютные депозиты в рубли.
Ранее глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что финансовое учреждение не рассматривает перевод долларовых вкладов в рублевые.
Следующая новость Китай с угрозами обрушился на США после санкций за сделку с РФ
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии