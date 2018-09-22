Глава ЦБ: банки выполнят обязательства перед гражданами в любой валюте

Российские банки готовы выполнить все обязательства перед гражданами в любой валюте, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«У нас и ресурсов, и инструментов достаточно для того, чтобы банки могли выполнять все взятые обязательства перед населением в любой валюте», - приводит слова Набиуллиной ТАСС.

По ее словам, Банк России не видит угроз для валютных вкладов россиян из-за возможного ужесточения санкций против РФ. Она отметила, что банки не намерены принудительно конвертировать валютные депозиты в рубли.

Ранее глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что финансовое учреждение не рассматривает перевод долларовых вкладов в рублевые.