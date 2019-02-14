Глава МИД Австрии продала авто с подписью Владимира Путина
Автомобиль министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, на котором свой автограф оставил президент России Владимир Путин, продали на аукционе. Стоимость лота составила 20 тыс. евро.
На свадебном кабриолете Volkswagen Beetle свои автографы оставили и другие гости свадебной церемонии. Министр пожертвовала автомобиль для благотворительного аукциона.
Обладателем машины главы внешнеполитического ведомства стал австрийский бизнесмен, передает портал «Слово и Дело». Его имя неизвестно.
Владимир Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера 18 августа. В качестве подарка он преподнес картину, масловыжималку и тульский самовар. Специально на церемонию бракосочетания привезли Кубанский казачий хор.
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