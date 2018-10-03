Глава Amazon стал лидером рейтинга богатейших американцев Forbes

Рейтинг самых богатых американцев по версии Forbes впервые за 24 года сменил лидера: первое место занял глава Amazon Джефф Безос. Он потеснил сооснователя Microsoft Билла Гейтса, который удерживал лидерство с 1994 года.

Вместе с тем Безос стал самым богатым человеком мира в 2018 году. Капитал владельца Amazon составляет 160 млрд долларов, состояние Билла Гейтса – 97 млрд долларов.

В качестве причин успеха Forbes называет то, что Безос всегда следует собственной философии: управляй компанией, будто это первый день в бизнесе. Сейчас в Amazon работают 560 тыс. сотрудников. Они обслуживают свыше 100 млн клиентов, уточняет РБК.

Третью строчку рейтинга Forbes занял миллиардер Уоррен Баффет.

«Неудачником» списка оказался Джордж Сорос – его капитал сократился почти втрое, до 8,3 млрд долларов. Причиной этого стал перевод средств в собственные благотворительные фонды. Эти финансы не учитываются при подсчете состояния миллиардеров.