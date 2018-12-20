ГИБДД заставит пересдавать экзамен по «теории» раз в 10 лет

ГИБДД предложила ввести обязательную пересдачу «теории» водителями каждые 10 лет. Начальник Госавтоинспекции Михаил Черников назвал инициативу «хорошей».

Идея прозвучала в рамках четвертого ежегодного конгресса автошкол. Директор ярославской школы «ЯрФинА» Сергей Калмыков предложил проверять водителей на знание ПДД при замене водительского удостоверения.

Черников поддержал идею и предложил ее как следует проработать. Он допустил, что проверки «теории» могут быть добровольными.

Среди других нововведений - создание электронного реестра медицинских справок, ужесточение правил выдачи прав на управление автобусом, пишет «Коммерсантъ».

В последнее время ГИБДД все чаще обсуждала реформу экзамена на получение водительских прав. В частности, было предложено объединить «площадку» и «город», а экзаменационные маршруты больше не размещать в открытом доступе.