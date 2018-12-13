ГИБДД объявила тайм-аут в «запутавшей всех» реформе ПДД

Госавтоинспекция объявила паузу на внесение поправок в правила дорожного движения. Об этом рассказал руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин.

По его словам, поправки инициированы больше не будут, «потому что всех замучили и запутали». «Мы ставим на паузу этот процесс», - сказал он.

Он отметил, что временный запрет касается только МВД. Некоторые изменения могут предложить в Министерстве транспорта или правительстве.

Глава ГИБДД Михаил Черников заявил: «Не надо баловаться этими изменениями». Он добавил, что в настоящее время учащиеся автошкол просят ввести дополнительный курс на изучение изменений в ПДД, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что с 14 декабря в ПДД будет внесено понятие «велосипедная зона». В местах действия этого знака введено ограничение скорости.