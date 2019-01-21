ГИБДД вернется к практике выдачи автономеров по прописке

ГИБДД обяжет водителей получать автономера в регионе, где зарегистрирован собственник машины. Соответствующее требование содержится в проекте новых правил регистрации транспортных средств.

Оно предусматривает постановку на учет исключительно в том регионе, где зарегистрирован ее владелец. В ГИБДД поясняют, что это понадобилось МВД для «прогнозирования развития регионов и состояния дорожно-транспортной дисциплины».

С 2013 года действуют правила, согласно которым после покупки авто не в своем регионе можно использовать номер, оставшийся от прежнего собственника. Сейчас такая возможность исключена: например, собственник с московской регистрацией должен получить столичный номер, пишет «Коммерсантъ».

Депутат Госдумы Вячеслав Лыков отмечает, что для автовладельцев ничего не изменится, налог они будут платить по месту регистрации авто. Машины с «неместными» номерами привлекают больше внимания, отмечает он.

Ранее регистрация машин с номерами любого региона вводилась для удобства граждан: они освобождались от уплаты госпошлины в 2 тыс. рублей в случае, если оставляли номер прежнего владельца.