ГИБДД решила уменьшить дорожные знаки по всей стране

Госавтоинспекция приняла решение установить дорожные знаки уменьшенного размера по всей России. В некоторых случаях обозначения уменьшат в два раза.

Решение было принято после эксперимента в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире и Калининграде. Там новые дорожные знаки не вызвали недовольства у автолюбителей.

Некоторые знаки уменьшат в два раза. Например, если знак «Парковка» имел размеры 60 на 60 см, то сейчас он станет 35 на 35 см. Будут уменьшены и круглые знаки: их диаметр составит 50 см.

Критики нововведения говорят, что знаки небольшого размера могут попросту оказаться незамеченными, если водитель едет на высокой скорости. На спокойных улицах это вполне допустимо, заявили они «Известиям».

Эксперимент по установке уменьшенных знаков стартовал в декабре 2016 года. Позже на 140 улицах столицы установили такие знаки. В ГИБДД констатировали, что водители не заметили изменений.