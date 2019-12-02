В ГИБДД рассказали о росте смертности на дорогах России

Госавтоиннспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах. С начала текущего года произошло 146 тысяч ДТП, в которых погибло около 15,5 тысяч человек, порядка 160 тысяч получили ранения.

На семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения замглавы ГИБДД Олег Понарьин сказал, что к сожалению, судя по статистике, эти цифры будут увеличиваться. Также он отметил, что 6% от числа погибших в ДТП в России умирают до прибытия скорой помощи, еще 16% умирают в больницах.

Большинство случаев со смертельным исходом связаны с авариями на встречной полосе. Около 25% ДТП связаны с вождением в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось об ужасной трагедии. В результате падения автобуса с моста в Забайкалье погибли 20 человек. По уточненным данным, еще 21 человек получили различные травмы. Всего в автобусе находилось 44 человека. Автобус «Киа Гранд Берт» следовавал по маршруту Сретенск - Чита. В 15.00 по местному времени в 60 км от Сретенска из-за разрыва переднего колеса автобус съехал с проезжей части и опрокинулся в реку Куенга.

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