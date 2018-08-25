В ГИБДД рассказали о новых водительских правах

В Госавтоинспекции поделились информацией о том, как будут выглядеть новые водительские удостоверения.

Надпись «Водительское удостоверение» будет дублироваться на английском и французском языках. Иностранные слова появятся на документе впервые с момента принятия нового регламента.

На лицевой стороне документа в нижнем правом углу будет изображен значок руля. Сзади на удостоверении разместят QR-код. По данным «Коммерсанта», в документ встроят микрочип, его оснастят дополнительной защитой.

За права нового вида нужно будет заплатить три тысячи рублей госпошлины. Точные сроки выдачи новых документов не называются. Известно лишь, что процесс начнется после создания всей необходимой инфраструктуры.