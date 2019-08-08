ГИБДД предупредила москвичей об опасных погодных условиях

Управление ГИБДД по Москве распространило предупреждение для участников дорожного движения о резком ухудшении погоды в ближайшие часы.

«На Москву надвигается гроза с ливнем, сопровождаемым сильными порывами ветра. Учитывая складывающиеся погодные условия ГИБДД Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе ГИБДД также указали, что аккуратными на дорогах следует быть также и пешеходам из-за ухудшения условий видимости на дорогах. Переходить проезжую часть необходимо только в установленных местах, также рекомендуется использовать одежду со светоотражающими элементами.

Сами сотрудники ведомства к работе в сложных погодных условиях готовы, добавили в ведомстве: инспекторы ориентированы на оказание при необходимости первой медицинской помощи.