Введение нового стандарта для автономеров отложат до лета

Госавтоинспекция обратилась к Росстандарту с просьбой перенести на семь месяцев срок вступления нового стандарта для номеров автомобилей и мотоциклов. Планировалось, что он будет доступен с 1 января 2019 года.

Речь идет о ГОСТе с новыми требованиями для государственных регистрационных номеров. Так, для мотоциклов введут номера меньшего размера. Это решит проблему установки знаков на иностранные мотоциклы с небольшой площадкой. Введены также типы госномеров для мопедов, спортивных и ретро-автомобилей.

Предлагается перенести введение стандарта с 1 января на 4 августа 2019 года, уточняет «Коммерсантъ». В МВД пояснили, что сроки требуют изменить с целью исключить необоснованные расходы федерального бюджета из-за некоторых особенностей госзакупок. Так, за закупки отвечает Центр специального назначения (ЦНС) на несколько месяцев вперед. При этом он не имеет права заказывать госзнаки, которые не вступили в силу.

4 августа в России начнет действовать закон «О государственной регистрации транспортных средств». ГИБДД перестанет выдавать номера: граждане смогут получать в подразделениях только сочетание букв и цифр, а изготовлением металлических пластин займутся частные фирмы.