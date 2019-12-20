В ГИБДД смогут проверять всех водителей на наркотики

Министерство внутренних дел России подготовило проект изменений в правила освидетельствования автомобилистов.

Если они вступят в силу, то сотрудники ГИБДД смогут проводить предварительные проверки всех водителей на алкоголь и наркотики при помощи бесконтактного детектора или бумажного наркотеста. При этом водители смогут отказаться от проведения теста без правовых последствий.

В настоящее время проверка при помощи алкотестера проводится только в присутствии понятых, с видеосъемкой и составлением протокола. Новые тесты будут считаться предварительными, поэтому данные меры не потребуются.

При положительном результате экспресс-теста автомобилиста направят на медосвидетельствование, сообщает ТАСС.

Ранее были названы четыре главные ошибки, которые совершают водители при прогреве машины.

Как сообщил эксперт издания «За рулем» Кирилл Милешкин, хуже всего полить стекло снаружи горячей водой, что приведет к образованию трещин. Также не стоит брызгать стекло «незамерзайкой», поскольку она быстро «схватится» и добавит несколько ледяных узоров на стекле. Перед пуском автомобиля эксперт советует выключить дворники, так как если ветровое стекло заледенело, значит, дворники примерзли и есть вероятность «спалить как минимум предохранитель». Также их не стоит включать сразу после того, как на стекле появится небольшой оттаявший участок, иначе резинки дворников таким образом изнашиваются гораздо быстрее.

Читайте нас в мобильном приложении