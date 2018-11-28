ГИБДД подрежет начинающих водителей на «площадке»

Количество упражнений для будущих водителей, необходимых для сдачи экзамена на «площадке», могут сократить вдвое. Соответствующее предложение в ГИБДД направили российские автошколы.

Сейчас ГИБДД знакомится с инициативой Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ). Корректировка практической части подразумевает сокращение числа заданий с шести до трех. Предполагается, что испытуемый не будет знать, чо именно ему предстоит выполнить, а значит осваивать придется все упражнения.

В настоящее время экзамен на площадке предусматривает выполнение таких элементов, как остановка и начало движения на подъеме (эстакада, горка), повороты на 90 градусов, разворот в ограниченном пространстве, змейка, заезд в гараж задним ходом, параллельная парковка задним ходом.

Ранее ГИБДД выступило с предложением ввести единый экзамен вместо прежних «площадки» и «города», напоминают «Известия». Однако инициатива не нашла поддержки в Минтрансе, у автоэкспертов и автошкол.

В настоящее время, согласно регламенту МВД, экзамен в городе может занимать до 30 минут. Минимальной границы документ не обозначает, поэтому испытания иногда длятся 5-10 минут.

Ранее ГИБДД внесло поправки в 15 медицинских вопросов теоретической части экзамена. Водители сдают экзамен по новым вопросам с 3 апреля этого года.