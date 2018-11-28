ГИБДД подрежет начинающих водителей на «площадке»

ГИБДД подрежет начинающих водителей на «площадке»

Количество упражнений для будущих водителей, необходимых для сдачи экзамена на «площадке», могут сократить вдвое. Соответствующее предложение в ГИБДД направили российские автошколы.

Сейчас ГИБДД знакомится с инициативой Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ). Корректировка практической части подразумевает сокращение числа заданий с шести до трех. Предполагается, что испытуемый не будет знать, чо именно ему предстоит выполнить, а значит осваивать придется все упражнения.

В настоящее время экзамен на площадке предусматривает выполнение таких элементов, как остановка и начало движения на подъеме (эстакада, горка), повороты на 90 градусов, разворот в ограниченном пространстве, змейка, заезд в гараж задним ходом, параллельная парковка задним ходом.

Ранее ГИБДД выступило с предложением ввести единый экзамен вместо прежних «площадки» и «города», напоминают «Известия». Однако инициатива не нашла поддержки в Минтрансе, у автоэкспертов и автошкол.

В настоящее время, согласно регламенту МВД, экзамен в городе может занимать до 30 минут. Минимальной границы документ не обозначает, поэтому испытания иногда длятся 5-10 минут.

Ранее ГИБДД внесло поправки в 15 медицинских вопросов теоретической части экзамена. Водители сдают экзамен по новым вопросам с 3 апреля этого года.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Следующая новость Треть россиян живет с верой в лучшую жизнь через пять лет

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО