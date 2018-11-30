ГИБДД объявила официальную дату отмены наклейки «Ш»

ГИБДД объявила официальную дату отмены наклейки «Ш»

Автомобили с шипованной резиной могут эксплуатироваться без знака «Шипы» с 8 декабря. Об этом сообщили в ГИБДД со ссылкой на постановление правительства.

В Госавтоинспекции уточнили, что документ вступит в силу через 7 дней после официального опубликования и добавили, что знак «Ш» потерял свою актуальность.

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ, который снимает с водителей обязанность устнавливать знак «Шипы». Актуальность знака утеряна в связи с тем, что динамические характеристики машины определяются иными факторами – конструкцией авто, степенью его загруженности, наличием современных электронных систем торможения или стабилизации.

На сайте ГИБДД говорится, что установка знака не позволяет другим участникам дорожного движения судить о поведении машины в условиях неоднородного дорожного покрытия.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Следующая новость Дед Мороз рассказал о запретных мечтах россиян на Новый год

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО