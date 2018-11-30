ГИБДД объявила официальную дату отмены наклейки «Ш»

Автомобили с шипованной резиной могут эксплуатироваться без знака «Шипы» с 8 декабря. Об этом сообщили в ГИБДД со ссылкой на постановление правительства.

В Госавтоинспекции уточнили, что документ вступит в силу через 7 дней после официального опубликования и добавили, что знак «Ш» потерял свою актуальность.

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ, который снимает с водителей обязанность устнавливать знак «Шипы». Актуальность знака утеряна в связи с тем, что динамические характеристики машины определяются иными факторами – конструкцией авто, степенью его загруженности, наличием современных электронных систем торможения или стабилизации.

На сайте ГИБДД говорится, что установка знака не позволяет другим участникам дорожного движения судить о поведении машины в условиях неоднородного дорожного покрытия.