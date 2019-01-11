ГИБДД обновила правила сдачи экзамена на водительские права

ГИБДД представила новый доработанный вариант правил проведения экзамена на получение водительских прав. Согласно документу, больше не будет разделения на «площадку» и «город».

Правила определяют перечень обязательных и необязательных упражнений для кандидатов. Испытание начнется с проверки первоначальных навыков вождения. В число обязательных элементов входят разворот в ограниченном пространстве, заезд в бокс задним ходом, параллельная парковка и другие. Эти испытания проходят на закрытых площадках.

Затем экзаменуемый отправится в город, где у него проверят такие обязательные навыки, как умение совершать левый и правый повороты, проезжать нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог, пешеходные переходы, совершать обгон, парковать машину параллельно тротуару, останавливаться и начинать движение на подъеме и спуске.

В документе сохранилась норма о публикации маршрутов. Вместе с тем из новых правил исключили право преподавателя автошколы присутствовать в машине во время испытания, пишет «Коммерсантъ».

Минтранс считает, что Госавтоинспекция учла не все замечания. В частности, не определены требования к закрытым площадкам, что может ударить по автошколам, которые имеют собственные автодромы, на которых можно сдавать «площадку».