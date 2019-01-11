ГИБДД обновила правила сдачи экзамена на водительские права

ГИБДД обновила правила сдачи экзамена на водительские права

ГИБДД представила новый доработанный вариант правил проведения экзамена на получение водительских прав. Согласно документу, больше не будет разделения на «площадку» и «город».

Правила определяют перечень обязательных и необязательных упражнений для кандидатов. Испытание начнется с проверки первоначальных навыков вождения. В число обязательных элементов входят разворот в ограниченном пространстве, заезд в бокс задним ходом, параллельная парковка и другие. Эти испытания проходят на закрытых площадках.

Затем экзаменуемый отправится в город, где у него проверят такие обязательные навыки, как умение совершать левый и правый повороты, проезжать нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог, пешеходные переходы, совершать обгон, парковать машину параллельно тротуару, останавливаться и начинать движение на подъеме и спуске.

В документе сохранилась норма о публикации маршрутов. Вместе с тем из новых правил исключили право преподавателя автошколы присутствовать в машине во время испытания, пишет «Коммерсантъ».

Минтранс считает, что Госавтоинспекция учла не все замечания. В частности, не определены требования к закрытым площадкам, что может ударить по автошколам, которые имеют собственные автодромы, на которых можно сдавать «площадку».

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