ГИБДД хочет усложнить экзамен по вождению в городе

ГИБДД выступила с инициативой вернуть прежний порядок сдачи на права, когда экзаменуемые не знали маршрута движения. Об этом заявил глава отделения экзаменационной работы ГИБДД Николай Гиляков.

Госавтоинспекция хочет, чтобы только экзаменатор знал маршрут движения и во время сдачи на права давал задания экзаменуемому. Инспекторы будут заранее составлять маршрут движения для всех категорий испытуемых, пишет РИА Новости.

С 2014 года маршруты движения при сдаче в городе публикуют на сайте ГИБДД. Автошколы используют их, чтобы тщательно подготовить учеников.

Ранее ГИБДД предложила объединить «площадку» и «город» в один экзамен. Инициативу встретили с критикой в Минтрансе и автошколах.