Германия: переговоры по ситуации на Украине необходимы

МИД Германии заявил о необходимости встречи в «нормандском формате» для урегулирования конфликта в Донбассе.

Глава министерства Хайко Маас назвал это реальной возможностью добиться прогресса, сообщает «Московский комсомолец».

Переговорный процесс «Нормандский формат» был создан специально для решения проблемы вооруженного конфликта на Украине. Он предполагает встречу глав государств и МИД Германии, Франции, России и Украины.

Ранее Украина предложила пригласить на встречу американскую сторону. Однако, изменение формата переговоров вряд ли устранит «отсутствие у России политической воли», что по мнению сотрудника Госдепартамента США и является подлинной проблемой, заявили США.

Россия, в свою очередь, заявила, что не знает, есть ли перспектива у такой встречи. Кроме этого Кремлю не ясно, как быть с уже достигнутыми минскими договоренностями, под которыми нет подписей представителей США.