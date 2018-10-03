В ФРГ упростят правила иммиграции для борьбы с дефицитом кадров

В парламент Германии направлен новый иммиграционный закон, позволяющий мигрантам без вида на жительство искать работу в течение полугода. Изменение правил иммиграции призвано решить проблему нехватки квалифицированных кадров.

Документ разработан Христианско-демократическим и Христианско-социальным союзами вместе с Социал-демократической партией Германии. Согласно новым правилам, мигранты без вида на жительство, ожидающие решения по статусу беженца или депортации, могут остаться в стране при условии трудоустройства.

Соискателям из стран за пределами Евросоюза, в частности, поварам, металлургам или IT-специалистам, разрешается въехать в Германию и жить в стране в течение шести месяцев, чтобы устроиться в местную компанию. При этом такие мигранты должны обеспечить себя самостоятельно и владеть немецким языком на достаточном уровне, уточняет портал «Новости зарубежной недвижимости».

Несмотря на низкий уровень безработицы, работодатели в Германии жалуются на нехватку квалифицированных кадров. Так, в сентябре 2018 года в стране оставались 338 200 вакансий в области математики, программирования, естественных наук и технологий.

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