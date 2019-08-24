Германия требует от Киева избавиться от инструмента запугивания

Власти Германии требует от Киева удалить сайт «Миротворец», который печально известен пубшикацией личный данных журналистов, политиков и других людей.

По словам немецкого депутата «Миротворец» является инстурментом запугивания украинцев, передаёт РИА «Новости».

«Если федеральное правительство действительно хочет помочь демократии на Украине, то оно должно потребовать от пока еще министра внутренних дел Авакова начать уголовное преследование администраторов "Миротворца», — заявил политик.

Согласно данным открытых источников, «Миротворец» — открытый в 2014 году украинский сайт, созданный по инициативе Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником министра внутренних дел Украины. Сайт позиционирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан».

Помимо властей Германии, сайт неоднократно просили удалить ОБСЕ, ООН и российское правительство.

Ранее в раздел «Чистилище» сайта «Миротворец» попал российский телеведущий Андрей Малахов. Причиной тому послужило участие ведущего в телемосте между Москвой и Киевом «Надо поговорить», организованном каналом «Россия 1».