Германия признала полуостров Крым российской территорией
Один из немецких телеканалов официально показал в эфире карту России, на которой Крым был отмечен тем же цветом, что и вся территория страны.
Кадры с российским полуостровом попали в документальный фильм «Sibirien total». Премьера ленты состоялась накануне на одном из крупнейших немецкоязычных телеканалов Евросоюза
Однако российские пользователи не смогут увидеть фильм, поскольку правообладатель ограничил его просмотр, сообщает «НСН».
Оцените Instagram «Русской Планеты»! Будем рады Вашим комментариям. Призы — еженедельно!
Следующая новость В аэропорту Будапешта найден груз с радиоактивным иридием из России
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии