Германия признала полуостров Крым российской территорией

Один из немецких телеканалов официально показал в эфире карту России, на которой Крым был отмечен тем же цветом, что и вся территория страны.

Кадры с российским полуостровом попали в документальный фильм «Sibirien total». Премьера ленты состоялась накануне на одном из крупнейших немецкоязычных телеканалов Евросоюза

Однако российские пользователи не смогут увидеть фильм, поскольку правообладатель ограничил его просмотр, сообщает «НСН».

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