Германия пришла в ужас от российского «борща»
Немецкие СМИ узнали о «борщевичном бедствии» в России. Сорняк, который ранее распространялся на Кавказе, стал настоящей проблемой для средней полосы.
Трава занимает площадь более миллиона гектаров, а в местах, где растет борщевик, у других растений не остается шансов на выживание. Поэтому в Подмосковье недавно установили штрафы за отказ бороться с опасным растением.
Немцы отмечают, что проблема с борщевиком была спровоцирована искусственно, так как во времена Иосифа Сталина сорняк культивировали в качестве пищи для животных. Вместе с тем в СССР не учли, что из-за него молоко становилось горьким на вкус.
В Германии отмечают, что проблема борьбы с борщевиком актуальна не только для России, но и для Европы. В Польше растение называют «местью Сталина», а в Германии с 2008 года борщевик признан «ядовитым растением». В Европу растение завез российский император Александр I, который преподнес растение как подарок министру иностранных дел князю Меттерниху, пишет РИА Новости.
Борщевик – многолетнее растение, которое является одним из наиболее опасных в России. В старину борщевик называли «борщ». Всего насчитывается 70 видов борщевиков, в России встречаются 40 из них.
Ранее власти Московской области разработали программу по борьбе с борщевиком. В 2018 году на эти цели выделено около 300 млн рублей.
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