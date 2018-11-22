Германия пришла в ужас от российского «борща»

Германия пришла в ужас от российского «борща»

Немецкие СМИ узнали о «борщевичном бедствии» в России. Сорняк, который ранее распространялся на Кавказе, стал настоящей проблемой для средней полосы.

Трава занимает площадь более миллиона гектаров, а в местах, где растет борщевик, у других растений не остается шансов на выживание. Поэтому в Подмосковье недавно установили штрафы за отказ бороться с опасным растением.

Немцы отмечают, что проблема с борщевиком была спровоцирована искусственно, так как во времена Иосифа Сталина сорняк культивировали в качестве пищи для животных. Вместе с тем в СССР не учли, что из-за него молоко становилось горьким на вкус.

В Германии отмечают, что проблема борьбы с борщевиком актуальна не только для России, но и для Европы. В Польше растение называют «местью Сталина», а в Германии с 2008 года борщевик признан «ядовитым растением». В Европу растение завез российский император Александр I, который преподнес растение как подарок министру иностранных дел князю Меттерниху, пишет РИА Новости.

Борщевик – многолетнее растение, которое является одним из наиболее опасных в России. В старину борщевик называли «борщ». Всего насчитывается 70 видов борщевиков, в России встречаются 40 из них.

Ранее власти Московской области разработали программу по борьбе с борщевиком. В 2018 году на эти цели выделено около 300 млн рублей.

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