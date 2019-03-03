Германия одолжила Украине более полмиллиарда евро

Министерство финансов Украины получило у Deutsche Bank 529 млн евро.

Деньги были переведены траншем в размере 240 млн евро со сроком погашения 4 года и траншем в размере 289 млн евро со сроком погашения 10 лет.

В декабре 2018 года Всемирный банк одобрил предоставление Украине гарантий на сумму 750 млн долларов.

Как тогда уточнили в финансовой организации, средства были выделены на поддержание важных украинских реформ в банковской сфере, в деле борьбы с коррупцией, управления сельскохозяйственными землями, субсидирование коммунальных услуг, здравоохранения, а также пенсионной реформы, сообщает ТАСС.