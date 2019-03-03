Германия одолжила Украине более полмиллиарда евро
Министерство финансов Украины получило у Deutsche Bank 529 млн евро.
Деньги были переведены траншем в размере 240 млн евро со сроком погашения 4 года и траншем в размере 289 млн евро со сроком погашения 10 лет.
В декабре 2018 года Всемирный банк одобрил предоставление Украине гарантий на сумму 750 млн долларов.
Как тогда уточнили в финансовой организации, средства были выделены на поддержание важных украинских реформ в банковской сфере, в деле борьбы с коррупцией, управления сельскохозяйственными землями, субсидирование коммунальных услуг, здравоохранения, а также пенсионной реформы, сообщает ТАСС.
Следующая новость Россия списала часть кредитов сельскому хозяйству страны
Загрузка...
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии