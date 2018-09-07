Германия начинает избавляться от мигрантов высылкой из страны

Во втором квартале 2018 года Германия выслала из страны 2422 беженца, при этом приняла только 1972 мигранта.

Чаще всего беженцев возвращают в Италию.

Отмечается, что большинство из приезжих попадают в Европу из Нигерии.

Эксперт по внутренней политики Левой партии Бундестага Улла Йельпке заявила, что принятие Дублинского соглашения, которое в итоге провалилось, было ошибкой.

Основное положение Дублинского соглашения, на который ссылается издание, заключается том, что убежище соискатели должны искать в той стране ЕС, через чью границу они переходили, передает «360».