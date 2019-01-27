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Германия деньгами помогает русским ветеранам ВОВ

Германия выделяет 12 миллионов евро на модернизацию больницы для ветеранов войны.

В Петербурге состоялась встреча главы МИД ФРГ Хайко Мааса и его российского коллеги Сергея Лаврова, приуроченная к 75-летию со дня окончания блокады Ленинграда.

Также в Санкт-Петербурге откроется германо-российский центр встреч для представителей российской и немецкой общественности и жертв блокады.

Стороны отметили, что встреча и акция будут способствовать историческому примирению между странами и укрепит двухсторонние отношения во избежание повторения печального прошлого середины XX века, передает Interfax.

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Теги:
Организации: МИД
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