В Германии оценили усилия России по борьбе с диктатом доллара

Российские власти намерены избавиться от «долларового диктата» в экономике, наращивая золотые запасы и продавая гособлигации США.

Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на немецкое издание Die Welt, правительство России не рассчитывает на улучшение отношений с Западом. Эксперт Джеймс Рикардс отмечает, что власти разработали план, согласно которому золото станет идеальным вложением для защиты от санкций со стороны США.

«У Путина есть стратегический план. Российский президент покупает золото, потому что доллар используется в качестве оружия против России», - считает Рикардс.

Запасы благородного металла выросли с 457 тонн в 2008 году до 1944 тонн к июлю текущего года. По этим показателям Россия заняла пятое место в мире, опередив Китай.