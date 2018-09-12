Герман Греф не видит альтернативы пенсионной реформе в России
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что повышение пенсионного возраста и уровня пенсий в России неразрывно связаны, поэтому альтернативы пенсионной реформе не существует.
Он отметил, что среди работающих людей к 2030 году серьезно возрастет процент пенсионеров.
По словам главы Сбербанка, в таком случае работающие не смогут выплачивать необходимые суммы, чтобы поддерживать достойную пенсию, сообщает «URA» со ссылкой на RNS.
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