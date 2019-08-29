Генпрокурор Украины уходит с поста

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подал в отставку. ОН занимал эту должность с 2016 года.

«Юрий Луценко написал заявление на имя президента Владимира Зеленского об увольнении с должности генерального прокурора», – написала в Facebook его пресс-секретарь Лариса Сарган.

Господин Луценко заявлял, что покинет должность с началом работы парламента нового созыва.

Ранее партия «Слуга народа» одобрила кандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министра Украины.