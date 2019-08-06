Генпрокурор Украины рассказал о своей грядущей отставке

Нынешний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире радио «Новое время» рассказал, что собирается подать заявление об отставке после начала работы Верховной рады Украины.

«После первой встречи с избранным президентом Украины Зеленским, это было еще до его инаугурации, я сказал, что как только будет избран новый парламент, я напишу заявление на имя спикера. Я готов к этому, жду имя спикера. Как только парламент соберется, сформулирует руководящие органы, то я внесу заявление об отставке по собственному желанию», — заявил Юрий Луценко во вторник.

При этом Луценко признался, то пока чётко не определился со своей дальнейшей политической или профессиональной судьбой. По словам генпрокурора, он пока не определился, интересно ли ему будет заниматься партийной деятельностью.

Ранее новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский неоднократно вносил в Раду представление об увольнении Юрия Луценко. В новой Раде партия «Слуга народа», которую создал нынешний глава Украины, по результатам досрочных выборов получает более половины мандатов.