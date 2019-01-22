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Генпрокуратура не поддержала списание чеченского долга по газу

Генпрокуратура не поддержала списание чеченского долга по газу

Генпрокуратура назвала иск прокуратуры Чечни к «Газпрому» необоснованным и потребовала поддержать апелляцию компании на решение о списании газовых долгов.

Надзорное ведомство указывает, что истечение срока давности является не единственным условием списания долга. Важно учитывать, что задолженность подлежит списанию «в случае признания ее нереальной для взыскания».

В связи с необоснованным обращением в суд Генпрокуратура начала служебную проверку. Также ведомство указало на недопустимость вмешательства органов прокуратуры в оперативно-хозяйственную деятельность организаций, пишет «Коммерсантъ».

Власти Чечни ранее объяснили решение о списании задолженности по газу «спецификой региона». В самой компании обвинили Чечню в низкой платежной дисциплине. Тем временем другие регионы России последовали примеру Чечни и тоже обратились в прокуратуры с требованием списать газовые долги.

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Теги:
Места: Россия
События: газ
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