Генпрокуратура составила портрет «героя» нашего времени

Коррупционерам в России часто приписывают негативные психологические характеристики, однако на самом деле взяточники совсем другие. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Он отметил, что взяточников часто рисуют как жадных, корыстолюбивых людей, стремящихся к богатству. Исследование показало, что на самом деле коррупционеры очень активные, энергичные, инициативные люди, коммуникабельные и эмоционально устойчивые.

Они могут много работать и обладают высокой степенью самоконтроля. Возраст коррупционера в России составляет около 40 лет. Как правило, они имеют высшее образование, у них есть семья и дети.

Типичный взяточник не злоупотребляет спиртным, не принимает наркотики. Коррупционные преступления совершаются такими людьми с целью самоутверждения, повышения авторитета и мести начальству, пишет РБК.

В прошлом году портрет коррупционера в России представил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Александр Русецкий. Типичный казнокрад, по его мнению, - это мужчина от 30 до 49 лет, уверенный в завтрашнем дне и готовый провести несколько лет в колонии при условии безбедного существования в будущем.