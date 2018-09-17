Геннадий Зюганов потребовал от Путина покончить с «беспределом»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг выборов губернатора Приморского края.

Глава коммунистов заявил о «криминальном беспределе» в регионе и призвал создать комиссию по расследованию фальсификаций во власти.

Геннадий Зюганов пообещал провести 22 сентября общероссийскую акцию протеста, в рамках которой тема приморских выборов будет центральной.

Он добавил, что у партии есть 100% документы, доказывающие реальные результаты на выборах в Приморье, и они совсем не соответствуют интересам партии «Единая Россия», сообщает «URA» со ссылкой на РБК.