Геннадий Зюганов потребовал от Путина покончить с «беспределом»
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг выборов губернатора Приморского края.
Глава коммунистов заявил о «криминальном беспределе» в регионе и призвал создать комиссию по расследованию фальсификаций во власти.
Геннадий Зюганов пообещал провести 22 сентября общероссийскую акцию протеста, в рамках которой тема приморских выборов будет центральной.
Он добавил, что у партии есть 100% документы, доказывающие реальные результаты на выборах в Приморье, и они совсем не соответствуют интересам партии «Единая Россия», сообщает «URA» со ссылкой на РБК.
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