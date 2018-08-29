Геннадий Зюганов искренне считает Джона Маккейна русофобом

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что был знаком с ныне покойным американским сенатором Джоном Маккейном.

По его словам, Джон Маккейн - откровенный русофоб, который ненавидел Россию вместе с польским политиком Збигневым Бжезинским.

Геннадий Зюганов отметил, что ничего хорошего, к сожалению, о Джоне Маккейне сказать ему нечего.

Сенатор-республиканец от Аризоны Джон Сидней Маккейн III умер в субботу днем в возрасте 81 года от рака мозга, передает «Ридус».