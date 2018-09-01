Геннадий Онищенко предложил запретить кофе в школах
Бывший санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил перенять опыт Южной Кореи, где ввели запрет на продажу кофе в школах.
«Правильная мера, и я думаю, что мы вполне можем, опираясь на этот опыт, продолжить эту работу и в нашей стране», - сказал чиновник РИА Новости.
Онищенко отметил, что кофеин вызывает привыкание и, по сути, является наркотиком. Он используется в энергетических напитках, запрет на продажу которых введен в России. По мнению Онищенко, нужно максимально исключить возможность доступа детей к кофе, употребление которого может перерасти в пагубную привычку.
Ранее власти Южной Кореи ввели запрет на продажу кофеинсодержащих напитков в школах. Запрет вступит в силу с 14 сентября.
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