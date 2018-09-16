Геннадий Головкин потерял чемпионский титул после поражения Альваресу

Боксер из Казахстана Геннадий Головкин потерпел первое поражение в карьере. Соперником спортсмена стал мексиканец Сауль Альварес.

Бой состоялся на арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе (США). По итогам 12 раундов двое судей отдали победу мексиканцу, один признал ничью, сообщает «Советский спорт».

Для 36-летнего боксера из Казахстана это первое поражение в карьере. На его счету 40 боев, среди которых 38 побед, одна ничья и теперь одно поражение. В карьере Альвареса было 50 побед, одно поражение и две ничьи.