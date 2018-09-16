Геннадий Головкин потерял чемпионский титул после поражения Альваресу
Боксер из Казахстана Геннадий Головкин потерпел первое поражение в карьере. Соперником спортсмена стал мексиканец Сауль Альварес.
Бой состоялся на арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе (США). По итогам 12 раундов двое судей отдали победу мексиканцу, один признал ничью, сообщает «Советский спорт».
Для 36-летнего боксера из Казахстана это первое поражение в карьере. На его счету 40 боев, среди которых 38 побед, одна ничья и теперь одно поражение. В карьере Альвареса было 50 побед, одно поражение и две ничьи.
Следующая новость Американский беспилотник совершил разведку у границ России
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии