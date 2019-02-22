Гендиректор «Газпром нефти» вышел на замену Мутко в РФС

Гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков займет пост президента Российского футбольного союза. Выборы нового руководителя были безальтернативными.

Топ-менеджер «Зенита» и гендиректор «Газпром нефти» заменит на посту вице-премьера Виталия Мутко, оставившего должность в декабре 2018 года.

Кандидатура Дюкова была утверждена единогласно. На выборах голосовали 146 делегатов.

Ранее источник, близкий к оружению Мутко, сообщил РБК, что одной из причин ухода с поста президента РФС могла стать просьба руководства страны отказаться от совмещения работы в правительстве и союзе. На выборы Дюкова сам Мутко не приехал. Вице-премьер выступал против кандидатуры Дюкова, считая, что пост должен занять человек, свободный от другой работы.