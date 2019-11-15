В "Газпроме" говорят о холодной зиме в России

Предправления «Газпрома» Алексей Миллер не согласен с прогнозом синоптиков, которые сообщили о мягкой зиме в России.

В компании говорят, что грядущая зима будет холоднее, чем в прошлом году, а во многих регионах «уже по-настоящему трещат морозы». Как следует из прогноза «Газпрома», в январе–марте 2020 года «будет заметно холоднее, чем предыдущей зимой».

«Погода любит преподносить сюрпризы, и за примерами далеко ходить не надо — «русская зима» в Европе в марте 2018 года всем запомнилась надолго. Впору было всем одеваться в тулупы», — сказал Миллер, сообщают «Известия».

Напомним, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал «розовую зиму». Это означает, что температура в зимние месяцы на большей части России будет выше или около нормы. Зима названа «розовой», потому что на прогностических картах такие участки окрашены розовым цветом. Этот эпитет Вильфанд использовал в 2017 году, когда характризовал лето.

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