«Газпромбанк» назвали причастным к серым схемам в компании PDVSA

Один из крупнейших банков России «Газпромбанк» подозревают в причастности к коррупционным схемам в нефтяной государственной компании Венесуэлы PDVSA. Кроме России, в ней могла быть задействована англо-французская Perenco.

Об участии компаний в коррупционной схеме рассказал бывший сотрудник венесуэльской PDVSA Абрахам Ортега. Он признал, что топ-менеджеры PDVSA получали взятки от Perenco и «Газпромбанка».

В частности, Ортега рассказал, что занимая должность, получил взятку в размере 5 млн долларов в обмен на приоритетное отношение к российскому банку и французской нефтяной компании. Речь шла о Perenco и «Газпромбанке». В самих компаниях от комментариев отказались.

Бывший топ-менеджер также признал вину в участии в схеме по выводу из PDVSA 1,2 млрд долларов и получении 12 млн долларов в виде взяток. В схеме участвовали банки, инвесткомпании, финансовые управляющие и брокерские фирмы, пишет РБК.

Структуре «Газпромбанка» GPV LAV принадлежали 40% в СП с PDVSA – Petrozamora. В апреле 2015 года СП получило разрешение от властей Венесуэлы на покупку четырех месторождений, что утроило запасы компании. В 2016 году «Газпромбанк» продал 83% GPB Global Resources, куда входила его структура GPV LAV.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость «Роскосмос» нашел страховщиков на первый после аварии запуск

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО