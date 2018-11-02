«Газпромбанк» назвали причастным к серым схемам в компании PDVSA

Один из крупнейших банков России «Газпромбанк» подозревают в причастности к коррупционным схемам в нефтяной государственной компании Венесуэлы PDVSA. Кроме России, в ней могла быть задействована англо-французская Perenco.

Об участии компаний в коррупционной схеме рассказал бывший сотрудник венесуэльской PDVSA Абрахам Ортега. Он признал, что топ-менеджеры PDVSA получали взятки от Perenco и «Газпромбанка».

В частности, Ортега рассказал, что занимая должность, получил взятку в размере 5 млн долларов в обмен на приоритетное отношение к российскому банку и французской нефтяной компании. Речь шла о Perenco и «Газпромбанке». В самих компаниях от комментариев отказались.

Бывший топ-менеджер также признал вину в участии в схеме по выводу из PDVSA 1,2 млрд долларов и получении 12 млн долларов в виде взяток. В схеме участвовали банки, инвесткомпании, финансовые управляющие и брокерские фирмы, пишет РБК.

Структуре «Газпромбанка» GPV LAV принадлежали 40% в СП с PDVSA – Petrozamora. В апреле 2015 года СП получило разрешение от властей Венесуэлы на покупку четырех месторождений, что утроило запасы компании. В 2016 году «Газпромбанк» продал 83% GPB Global Resources, куда входила его структура GPV LAV.