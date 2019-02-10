«Газпром» увел миллионы долларов из Венесуэлы
Государственная нефтяная компания PDVSA переводит банковские счета совместных нефтяных предприятий в российский «Газпромбанк».
США в конце января ввели новые санкции против венесуэльской PDVSA, заблокировав ее активы, а также запретив сделки с ней.
Венесуэльская нефтекомпания также требует от зарубежных партнеров, в том числе Chevron, Equinor и Total, решить, намерены ли они продолжить заниматься бизнесом в нефтяных СП, передает РИА «Новости».
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