«Газпром» увел миллионы долларов из Венесуэлы

Государственная нефтяная компания PDVSA переводит банковские счета совместных нефтяных предприятий в российский «Газпромбанк».

США в конце января ввели новые санкции против венесуэльской PDVSA, заблокировав ее активы, а также запретив сделки с ней.

Венесуэльская нефтекомпания также требует от зарубежных партнеров, в том числе Chevron, Equinor и Total, решить, намерены ли они продолжить заниматься бизнесом в нефтяных СП, передает РИА «Новости».