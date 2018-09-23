«Газпром» уступил лидерство в рейтинге мировых энергетических компаний
Компания «Газпром» опустилась на 17-е место в рейтинге 250 глобальных энергетических компаний. Рейтинг составлен американским информационным агентством S&P Global Platts.
Большой рывок в текущем году сделал «ЛУКОЙЛ» - он поднялся с 6 на 2-е место. Первую строчку рейтинга заняла американская компания ExxonMobil, пишет «Интерфакс».
«Транснефть» также потеряла позиции, опустившись с 14 на 30-е место, а «Сургутнефтегаз» вырвался на 35-ую строчку вместо 165.
В 2017 году «Газпром» занимал первую строчку рейтинга. В 2016 году компания находилась на третьем месте.
Следующая новость Жители Подмосковья высадили более 1,6 млн деревьев в течение дня
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии