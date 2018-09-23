«Газпром» уступил лидерство в рейтинге мировых энергетических компаний

Компания «Газпром» опустилась на 17-е место в рейтинге 250 глобальных энергетических компаний. Рейтинг составлен американским информационным агентством S&P Global Platts.

Большой рывок в текущем году сделал «ЛУКОЙЛ» - он поднялся с 6 на 2-е место. Первую строчку рейтинга заняла американская компания ExxonMobil, пишет «Интерфакс».

«Транснефть» также потеряла позиции, опустившись с 14 на 30-е место, а «Сургутнефтегаз» вырвался на 35-ую строчку вместо 165.

В 2017 году «Газпром» занимал первую строчку рейтинга. В 2016 году компания находилась на третьем месте.