«Газпром» создаст нового подрядчика для крупных госпроектов

«Газпром» станет совладельцем одного из крупнейших своих подрядчиков, который будет создан на базе «Стройгазконсалтинга». Он будет участвовать в конкурсах на выполнение госконтрактов стоимостью в 1 трлн рублей и конкурировать с компаниями Аркадия Ротенберга и Геннадия Тимченко.

«Стройгазконсалтинг» до 2012 года работал на крупных проектах «Газпрома». В 2015 году инвестгруппа UCP вместе с «Газпромбанком» купили «Стройгазконсалтинг» у сына иорданского офицера Зияда Манасира и Руслана Байсарова. В 2015 году «Газпром» сам хотел купить компанию, но «не разрешили наверху», рассказал источник.

В июле инвестгруппа продала 50% акций «Стройгазконсалтинга». Кто стал их владельцем, не разглашается. Весной 2018 года началась реорганизация компании. Председатель правления Алексей Миллер поручил передать все контракты монополии с подрядчиком в новую компанию. Их получил «Газстройпром».

Компания станет совместным предприятием «Газпрома» и «Газпромбанка», сообщил источник, близкий к владельцу «Стройгазконсалтинга». «Газпром» решил продемонстрировать, что будет поменьше кормить сторонние организации и частично осваивать гигантскую инвестпрограмму самостоятельно», - сказал он.

«Газстройпрому» перейдут долги «Стройгазконсалтинга». По словам источника, их могут конвертировать в доли, чтобы кредиторы могли возвращать деньги за счет прибыли компании.

Представители «Стройгазконсалтинга», «Газпромбанка» и «Газпрома» от комментариев воздержались. Основной кредитор подрядчика – «Сбербанк» - на запрос РБК не ответил.